The Couple, tra i concorrenti nomi bomba del Grande Fratello? Zeudi, Helena, Lorenzo e Shaila nel mirino

Lunedì 7 aprile 2025 segnerà il debutto su Canale 5 di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. Il format prevede la convivenza di otto coppie all’interno della celebre casa del Grande Fratello, sotto l’occhio vigile delle telecamere 24 ore su 24. Nonostante l’attesa crescente, il cast ufficiale rimane avvolto nel mistero, alimentando voci e curiosità tra il pubblico.​

Ex concorrenti del Grande Fratello nel cast di The Couple?

Recenti indiscrezioni di Very Inutil People svelano che quattro ex protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello potrebbero partecipare a The Couple. Si tratta di Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Questi nomi, già noti al pubblico per le loro precedenti esperienze televisive, potrebbero portare dinamiche interessanti all’interno del nuovo reality.​

La possibile partecipazione di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato a “The Couple” solleva interrogativi, considerando la loro relazione complessa durante il Grande Fratello. Durante la finale del reality, Shaila ha deciso di interrompere la relazione con Lorenzo in diretta televisiva, definendo il loro rapporto come “un amore tossico”.

Helena Prestes e Zeudi Di Palma, entrambe finaliste dell’ultima edizione del Grande Fratello, potrebbero affrontare nuove sfide partecipando a “The Couple”. Helena, modella brasiliana, ha già esperienza in reality show, avendo partecipato a “Pechino Express” nel 2022 e a “L’Isola dei Famosi” nel 2023. Zeudi, modella napoletana di 23 anni, ha conquistato il pubblico con la sua determinazione e carisma.

La presenza di ex concorrenti del Grande Fratello potrebbe aggiungere un ulteriore livello di interesse e complessità alle dinamiche del nuovo reality.​

I fandom Shailenzo e Zelena attendono ovviamente la conferma a queste voci che, contrariamente alla reazione iniziale, a quanto pare sarebbero ben lontane dal classico pesce d’aprile odierno. Staremo a vedere se i loro nomi saranno confermati nell’ormai prossimo cast.