Nuovo attacco al Grande Fratello, Lino Giuliano contro Shaila Gatta: “Figli e figliastri”, lo sfogo – VIDEO

Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island, si è scagliato nuovamente contro la produzione del Grande Fratello, accusandola di aver riservato un trattamento diverso a Shaila Gatta, ex velina attualmente concorrente del reality. L’accusa nasce dal recente episodio in cui Shaila avrebbe usato un termine ritenuto omofobo nei confronti di Lorenzo Spolverato, mentre Giuliano ha visto il proprio ingresso nel programma bloccato proprio per commenti omofobi pubblicati sui social.

Il commento di Shaila Gatta e la reazione di Lino Giuliano

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, è emerso ciò che Javier avrebbe raccontato alle coinquiline Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti su quello che Shaila avrebbe detto, sotto le coperte, sul conto di Lorenzo, chiedendosi se fosse “fr***o”.

Per la ballerina si sarebbe trattata di una battuta con tanto di (discutibile) giustificazione: “Io ho tutti amici gay, ma ti pare che faccio omofobia? Vado ai gay pride!”.

Queste dichiarazioni, tuttavia, non hanno convinto Lino Giuliano, che, escluso dal reality per motivi analoghi, ha denunciato una disparità di trattamento intervenendo sui social (il video completo in apertura): “Shaila l’ha detto nella Casa, eppure non c’è stata nessuna conseguenza immediata. A me, invece, hanno bloccato l’ingresso. La legge non è uguale per tutti”.

Giuliano, amareggiato per il trattamento riservato a Shaila Gatta, ha concluso: “Mi sono preso le mie responsabilità e pago le conseguenze. Ma questa è una dimostrazione che fanno a chi figli e a chi figliastri”.