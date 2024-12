Prof di Amici 24 manda un messaggio a Signorini prima dell’ingresso di Stefania Orlando al Grande Fratello

Ormai è ufficiale. Questa sera Stefania Orlando (ed Eva Grimaldi), ex concorrenti del GF Vip, entreranno nella Casa del Grande Fratello come nuove concorrenti in corsa. Prima dell’ingresso della Orlando, però, una sua cara amica, nonché prof di Amici 24, ha voluto lanciare un messaggio ad Alfonso Signorini.

Anna Pettinelli, messaggio a Signorini prima dell’ingresso di Stefania Orlando

Stefania Orlando non è ancora entrata nella Casa del Grande Fratello e già c’è chi sente la sua mancanza. Nel dettaglio, Anna Pettinelli, prof di Amici 24 e grande amica della futura gieffina, in un video (in apertura) ha voluto lanciare un appello al conduttore Signorini:

Questo è un messaggio per Alfonso Signorini. Non ridere (rivolgendosi a Stefania, ndr)! Perché ti ha convinto lui, altrimenti tu non ci saresti mai entrata. Adesso io voglio sapere quanto la tieni là dentro. Non ci so stare senza di lei. Questo è il pranzo prima che lei entri. La colpa è tua Alfonso, solo tua!

Nel 2020, Stefania Orlando aveva già preso parte al reality, nella versione Vip, ed in quella occasione era stata una delle concorrenti più amate, anche per via dell’amicizia speciale con il vincitore dell’edizione, Tommaso Zorzi. Si classificò terza, alle spalle di Pierpaolo Pretelli e dello stesso Zorzi.