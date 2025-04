Jasmine Carrisi concorrente di The Couple: la conferma, ecco chi è il suo compagno di avventura

Jasmine Carrisi sarà una delle protagoniste del nuovo reality show di Canale 5, The Couple, condotto da Ilary Blasi e in partenza il prossimo 7 aprile. La conferma è arrivata questa mattina durante un’ospitata a Mattino Cinque, dove la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha finalmente sciolto ogni dubbio sulla sua partecipazione.

Jasmine Carrisi è ufficialmente una concorrente di The Couple

Non solo: Jasmine ha anche rivelato con chi gareggerà nel programma. A farle compagnia sarà Pierangelo Greco, noto make-up artist e suo migliore amico. Una scelta che ha subito acceso l’interesse del pubblico, curioso di scoprire come si evolverà la loro avventura nel reality.

Ecco cosa ha dichiarato Jasmine:

Sto bene, molto tranquilla stranamente, pesavo di essere stata molto più in ansia e invece sono molto felice. Parteciperò con Pierangelo Greco, che è un make-up artist e mio migliore amico.

Tutto pronto per il nuovo reality di Canale5 #TheCouple! Ospite a #Mattino5 Jasmine Carrisi tra i primi concorrenti@TheCoupleIt pic.twitter.com/wPV4WuIRh1 — Mattino5 (@mattino5) April 2, 2025

Il cast di The Couple resta in gran parte avvolto nel mistero. Mediaset non ha ancora svelato tutti i nomi delle coppie in gara, alimentando la curiosità dei telespettatori. Tuttavia, alcuni concorrenti sono già stati ufficializzati ed a quanto pare ci saranno anche quattro nomi provenienti dall’ultima edizione del Grande Fratello.

Come funziona il reality The Couple?

Il format del programma prevede una sfida tra coppie che dovranno dimostrare affiatamento, resistenza e complicità. Le prove saranno sia fisiche che mentali e metteranno a dura prova i legami tra i concorrenti.

Inoltre, proprio come nel Grande Fratello, i partecipanti vivranno sotto l’occhio vigile delle telecamere 24 ore su 24. Ogni dinamica, discussione o strategia sarà osservata attentamente dal pubblico.

A rendere tutto ancora più interessante c’è il montepremi finale: la coppia vincitrice si porterà a casa un bottino di 1 milione di euro.