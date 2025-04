Lorenzo Spolverato a Le Iene dopo il Grande Fratello? Il rumor che fa tremare Mediaset

L’ex gieffino verso un ruolo da protagonista in uno dei programmi più seguiti.

Il mondo della televisione italiana è in fermento dopo la diffusione di un’indiscrezione destinata a far discutere: Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello, potrebbe diventare nuovo inviato del programma Le Iene su Italia 1. Una voce che ha fatto rapidamente il giro dei social, alimentando dibattiti tra fan entusiasti e detrattori agguerriti.

Lorenzo Spolverato inviato de Le Iene? Il rumor

A lanciare la bomba è stato Amedeo Venza, esperto di gossip, che ha svelato come la redazione del programma Mediaset stia valutando seriamente l’ipotesi di inserire Spolverato nella squadra di inviati per la prossima stagione. Il suo nome sarebbe sul tavolo degli autori e, secondo alcuni, la decisione potrebbe arrivare a breve.

L’eventuale passaggio di Lorenzo Spolverato da recluso nella Casa più spiata d’Italia a inviato per uno dei format più popolari e impegnati della televisione, segnerebbe una svolta radicale nella sua carriera. Un passaggio che, tuttavia, non è privo di polemiche.

Alcuni telespettatori ritengono che Spolverato non sia all’altezza di un ruolo così importante. Durante la sua permanenza al Grande Fratello, infatti, il giovane modello ha spesso attirato l’attenzione per comportamenti controversi, suscitando dure critiche da parte del pubblico e generando una reputazione divisiva.

Nonostante ciò, Alfonso Signorini, conduttore del reality, ha lasciato intendere che il futuro di Spolverato in televisione potrebbe non essere finito, suggerendo proprio durante una puntata del GF: “Chissà, magari lo vedremo a Le Iene”. Un’affermazione che ora, alla luce dei recenti rumors, appare meno casuale del previsto.

Se la voce dovesse trovare conferma, per Spolverato si aprirebbe una nuova stagione televisiva, completamente diversa da quella vissuta nella Casa del Grande Fratello. Le Iene, con il suo stile tagliente, le inchieste sociali e i servizi d’attualità, rappresenterebbe un banco di prova importante.

Per il giovane ex gieffino si tratterebbe di una sfida credibile per scrollarsi di dosso le etichette del reality e dimostrare di avere capacità giornalistiche e comunicative più complesse. Ma il pubblico sarà disposto a concedergli una seconda occasione?