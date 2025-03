Notte di fuoco per Lorenzo Spolverato che minaccia di lasciare il Grande Fratello prima della finale

Clamoroso colpo di scena nella Casa del Grande Fratello: a poche ore dalla finale, Lorenzo Spolverato ha avuto un duro sfogo contro gli autori del reality, arrivando a minacciare l’abbandono. Il motivo? La musica diffusa nella Casa, a suo dire poco gradita. Un episodio che ha acceso il dibattito sui social e ha messo in tensione gli altri concorrenti.

Il modello di Corsico, in preda all’irritazione, si è scagliato contro la produzione: “Cambiate playlist o abbassate la musica, altrimenti esco dalla porta”, ha tuonato, lasciando tutti di sasso.

La reazione di Spolverato non è passata inosservata e ha subito infiammato la rete, con il video del momento diventato virale in poche ore.

Dopo l’accesso diverbio con gli autori, Lorenzo Spolverato si è rifugiato in giardino, dove ha dato vita a un monologo intenso, ripercorrendo il suo cammino nel Grande Fratello. Tra riflessioni e autocritiche, il modello ha ammesso di aver vissuto momenti difficili ma anche di essere cresciuto grazie a questa esperienza.

“Mi hanno aiutato a far uscire il meglio o il peggio di me, poi dipende dai punti di vista”, ha dichiarato.

Nel corso del suo sfogo, Spolverato ha anche ringraziato coloro che hanno cercato di metterlo in difficoltà e screditarlo, affermando: “Queste persone mi hanno conosciuto per come sono, perché sono sempre stato vero. E questa cosa mi rende grato”.

Il modello ha poi chiuso il discorso con una frase enigmatica: “Il migliore nemico del tuo amico è tuo nemico. Io questa frase qui non l’ho mai capita”, alimentando il mistero sul suo stato d’animo prima della finale.