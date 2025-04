Parietti e la battuta di cattivo gusto sul matrimonio di Selvaggia Lucarelli: lei interviene

Una battuta velenosa pronunciata in diretta televisiva accende lo scontro tra due volti noti dello spettacolo. La replica non si è fatta attendere.

È bufera tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli dopo una frase pronunciata in diretta durante la trasmissione La Vita in Diretta. Ospite nello studio di Alberto Matano, la Parietti si è lasciata andare a una battuta giudicata di cattivo gusto, indirizzata alla giornalista e opinionista televisiva, in merito al suo futuro matrimonio con Lorenzo Biagiarelli. La reazione di Lucarelli, affidata ai social, è stata immediata e durissima, accendendo uno scontro che promette nuove scintille.

La battuta di Alba Parietti sul matrimonio di Selvaggia Lucarelli

Durante il talk pomeridiano di Rai 1 si parlava del matrimonio – previsto per il 2026 – tra Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli. Invitata da Matano a fare gli auguri alla coppia, Alba Parietti ha risposto con tono ironico, lasciando però il pubblico e i presenti in studio senza parole:

Devo fare gli auguri? Ok, allora, faccio tantissimi auguri a Lorenzo. E perché essendo più giovane di lei, lui prenderà la pensione di reversibilità che è una cosa molto interessante. Un qualcosa di interscambiabile. A parte tutto auguri, io non odio nessuno.

Una frase che ha immediatamente creato gelo in studio, costringendo Alberto Matano a un tentativo di recupero. Ma il danno era ormai fatto: il commento è stato percepito come un attacco personale e poco elegante, riaccendendo vecchie ruggini tra le due donne, mai davvero sopite dai tempi di Ballando con le Stelle.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Non è passato molto tempo prima che Selvaggia Lucarelli venisse informata dell’accaduto. Sui social, diversi utenti l’hanno taggata per sottolineare la frase infelice di Parietti. Una spettatrice ha scritto: “Ti può anche stare sul ca**o Selvaggia Lucarelli, ma la battuta della Parietti sulla pensione di reversibilità è squallida”. La replica di Selvaggia? Secca e lapidaria: “Ignobile”.

Ignobile. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 4, 2025

La giudice di Ballando con le Stelle ha poi rincarato la dose attraverso una Instagram Story, pubblicando il video del momento e aggiungendo:

In un giorno di festa in cui tutti ci fanno gli auguri e tutti gli ospiti de La Vita in Diretta avevano detto cose divertenti sull’annuncio di matrimonio, questa povera donna fa gli auguri a Lorenzo perché prenderà la pensione di reversibilità quando crepo, ESSENDO PIÙ GIOVANE.

La risposta di Selvaggia Lucarelli alle parole di Alba Parietti pic.twitter.com/1h9HtzejB7 — Novella2000 Archive (@disagio_tv) April 5, 2025

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti si trovano ai ferri corti. Le tensioni risalgono alla partecipazione di entrambe al programma del sabato sera di Rai 1, dove spesso si sono punzecchiate pubblicamente. Questa nuova querelle sembra confermare che il rapporto tra le due rimane decisamente teso.

Al momento, Alba Parietti non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali dopo la polemica, mentre i fan si dividono: c’è chi accusa la Parietti di sarcasmo fuori luogo e chi invece difende la libertà d’ironia anche su temi delicati.