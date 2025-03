Concorrenti The Couple, quando inizia a primo promo ufficiale del reality di Ilary Blasi

L’attesissimo reality The Couple farà il suo debutto ufficiale su Canale 5 il 7 aprile 2025 in prima serata. La nuova trasmissione punta a diventare uno dei programmi più seguiti della primavera televisiva italiana.

Quando inizia The Couple: data e promo

Anche se il numero esatto di appuntamenti non è stato ancora confermato, si ipotizza che lo show possa proseguire fino a giugno, quando lascerà spazio alla nuova edizione di Temptation Island. Resta da capire se la messa in onda sarà settimanale o se ci saranno appuntamenti multipli, come accade per Grande Fratello. Per ora, Mediaset non ha rilasciato comunicazioni ufficiali in merito.

La conduzione del reality è stata affidata a Ilary Blasi, volto noto al pubblico di Canale 5, che torna alla guida di un format dopo un periodo di pausa dalla televisione. L’ex padrona di casa de L’Isola dei Famosi porterà la sua verve e la sua esperienza nella gestione delle dinamiche tra i concorrenti.

Chi sono i concorrenti

Una delle domande più gettonate riguarda il cast di The Couple. Il format prevede che i partecipanti si sfidino in coppia, e al momento circolano molte indiscrezioni su chi farà parte dello show. Secondo TVBlog, tra i nomi più papabili ci sarebbero:

Alex Belli e Delia Duran (dopo la smentita di Soleil Sorge sulla sua partecipazione con l’attore)

Samantha de Grenet

Lory Del Santo

Corinne Clery

Eva Henger

Nicole Pallado e Gianmarco Zagato , noti tiktoker

Gloria Guida e la figlia Guendalina Dorelli

Guillermo Mariotto , che avrebbe declinato per impegni con Milly Carlucci

Paolo Ciavarro , che potrebbe non partecipare per motivi personali

Il cast ufficiale verrà rivelato nelle prossime settimane, ma la selezione dei concorrenti promette già scintille e colpi di scena.

Come funziona il reality?

Il format di The Couple si basa su una sfida continua tra coppie che possono essere composte da partner nella vita, amici, parenti o persino rivali storici. I concorrenti dovranno affrontare prove fisiche e psicologiche, strategie e momenti di tensione per aggiudicarsi il montepremi finale.

Ma c’è di più: sarà il pubblico a decretare la coppia vincitrice attraverso il televoto, un elemento che renderà il reality ancora più imprevedibile e avvincente.

Dove vedere The Couple in TV e streaming

Il reality andrà in onda su Canale 5 in prima serata e, molto probabilmente, Mediaset Extra trasmetterà delle dirette esclusive, come avviene per il Grande Fratello. Per chi preferisce lo streaming, sarà possibile seguire gli episodi e rivedere le puntate su Mediaset Infinity, la piattaforma ufficiale di Mediaset.

Il promo ufficiale

Il 25 marzo 2025 è stato rilasciato il primo promo ufficiale di The Couple, suscitando grande interesse tra gli spettatori. Il breve video ha mostrato solo alcuni dettagli del format, lasciando intendere che le dinamiche tra i concorrenti saranno il vero punto di forza del reality.