Grande Fratello verso la finale (con polemiche annesse): Ilary Blasi pronta per The Couple

Le ultime settimane del Grande Fratello hanno visto un’escalation di tensioni e polemiche che hanno coinvolto direttamente il conduttore Alfonso Signorini. Parallelamente, il mondo della televisione italiana si prepara all’arrivo di un nuovo reality show, The Couple, condotto da Ilary Blasi, che promette di portare una ventata di novità nel palinsesto di Canale 5.​

Polemiche al Grande Fratello

Recentemente, Alfonso Signorini è stato protagonista di un episodio che ha fatto discutere: la consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. Questo riconoscimento satirico è giunto a seguito di una lettera di denuncia inviata dal Codacons a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, in cui si chiedevano provvedimenti nei confronti del Grande Fratello.

L’associazione ha definito le dinamiche del reality “discutibili e talvolta al limite del rispetto della dignità umana”.

Durante l’incontro con Staffelli, Signorini ha espresso il suo disappunto riguardo alle critiche ricevute, sottolineando come alcune decisioni non dipendano esclusivamente da lui, ma coinvolgano l’intero team di autori del programma. Ha inoltre manifestato la volontà di apportare modifiche al sistema di voto, dichiarando: “Vorrei escludere il voto social”.

La finale del Grande Fratello

Nonostante le polemiche, l’edizione 2024-2025 del Grande Fratello si avvia alla conclusione. La finale è prevista per lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5, dove Alfonso Signorini proclamerà il vincitore di questa edizione. Contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, non ci sarà una puntata celebrativa post-finale; la conclusione del reality avverrà dunque il 31 marzo.

Ilary Blasi e il debutto di “The Couple”: cosa aspettarsi​

Parallelamente alla conclusione del Grande Fratello, cresce l’attesa per il nuovo reality show di Canale 5, The Couple, che vedrà al timone Ilary Blasi. Il programma, la cui data di inizio è fissata per lunedì 7 aprile 2025, coinvolgerà coppie di vario genere: fidanzati, sposati, parenti, amici, colleghi e persino storici rivali. Le coppie dovranno affrontare una convivenza forzata, ricca di sfide sia fisiche che psicologiche, con l’obiettivo di aggiudicarsi un montepremi che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe raggiungere la cifra record di un milione di euro.

Il cast di “The Couple”: tra conferme e indiscrezioni​

La composizione del cast di “The Couple” è ancora in fase di definizione. Tra i nomi che circolano, spiccano quelli delle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli e di Jasmine Carrisi, figlia del celebre cantante Albano. Tuttavia, la scelta definitiva dei partecipanti sembra essere in ritardo, il che ha alimentato voci su un possibile slittamento della messa in onda del programma. Nonostante ciò, le ultime informazioni disponibili confermano che The Couple debutterà il 7 aprile, senza ulteriori rinvii.

Il futuro dei reality show su Canale 5​

Con la conclusione del Grande Fratello e l’arrivo di The Couple, Canale 5 dimostra di puntare fortemente sui reality show per mantenere alta l’attenzione del pubblico. La scelta di Ilary Blasi come conduttrice del nuovo format rappresenta una scommessa su una figura già nota e apprezzata dal pubblico televisivo italiano. Resta da vedere come The Couple sarà accolto dagli spettatori e se riuscirà a replicare o superare il successo dei precedenti reality della rete.​