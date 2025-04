Zeudi Di Palma e Manuel Bortuzzo, flirt segreto? Scoppia il gossip in rete

Un fulmine a ciel sereno colpisce il mondo del gossip: Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello, sarebbe stata legata sentimentalmente, seppur per un breve periodo, a Manuel Bortuzzo, noto nuotatore e volto noto dello stesso reality. Una notizia che, se confermata, cambierebbe la narrativa che il pubblico ha seguito fino ad oggi.

Gossip Zeudi Di Palma: l’indiscrezione che incendia i social

L’indiscrezione è stata lanciata nelle ultime ore dall’influencer e esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso una segnalazione ricevuta da una sua follower. Secondo quanto riportato, alcuni elementi social risalenti all’anno scorso indicherebbero una certa frequentazione discreta tra Zeudi e Manuel.

Ma cosa c’è di vero in tutto questo? La rete si è immediatamente mobilitata per raccogliere indizi e prove a supporto del gossip.

La voce su un possibile flirt tra Zeudi Di Palma e Manuel Bortuzzo prende forza a partire da alcune attività sospette sui social. La prima traccia sarebbe un reciproco scambio di like su Instagram avvenuto circa un anno fa, dettaglio che in ambito gossip non viene mai trascurato.

Ma il vero colpo di scena arriva da un articolo di FanPage datato gennaio 2024. Nel pezzo si faceva riferimento a una misteriosa presenza femminile al fianco di Bortuzzo in un hotel romano. Secondo quanto riportato ora dalla segnalazione virale, quella ragazza sarebbe proprio Zeudi Di Palma. A sostegno di questa ipotesi, spunta anche una vecchia fotografia pubblicata da Manuel: nell’immagine si intravede una figura femminile la cui silhouette sembra combaciare con quella dell’ex Miss Italia.