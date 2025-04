Concorrenti The Couple, c’è anche un ex di Belen Rodriguez: le prime coppie ufficiali

Lunedì 7 aprile Ilary Blasi inaugurerà su Canale 5 la prima edizione italiana di The Couple, il nuovo reality game che unisce la competizione alle emozioni delle dinamiche di coppia. Il format, già di successo in Spagna con il titolo Gran Hermano Duo, promette di appassionare il pubblico con sfide psicologiche e fisiche, il tutto sotto l’occhio vigile delle telecamere attive 24 ore su 24 su Mediaset Infinity e Mediaset Extra.

The Couple: chi sono i concorrenti?

Se i dettagli sulle prove rimangono ancora avvolti nel mistero, il cast è ormai definito (o quasi). Gli opinionisti saranno Simona Izzo e il coreografo Luca Tommassini, mentre il montepremi finale ammonta a ben 1 milione di euro in gettoni d’oro.

Scopriamo chi sono le prime coppie ufficializzate. Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, parteciperà al reality insieme al suo ex fidanzato e attuale migliore amico, Pierangelo Greco, noto make-up artist. L’annuncio è arrivato durante la sua ospitata a Mattino Cinque News:

Parteciperò con Pierangelo Greco, il mio migliore amico. Le prove testeranno il nostro rapporto e l’affinità. Speriamo bene!

Pur entusiasta, Jasmine non ha nascosto qualche preoccupazione:

Mi metto a nudo davanti a tutti e questa è un’arma a doppio taglio.

A convincerla a partecipare è stata la zia Amanda Lecciso, ex concorrente del Grande Fratello:

Vederla nel reality mi ha fatto venire voglia di buttarmi. La chiamo tutti i giorni, stiamo al telefono per ore.

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro e il ballerino professionista Stefano Oradei sono tra le coppie in gara. L’annuncio ufficiale è arrivato nel salotto di Pomeriggio Cinque, dove i due hanno parlato della loro partecipazione.

“Ho vinto tante gare, ma questa è una gara diversa”, ha dichiarato Oradei.

Manila ha risposto con ironia:

Se lui è un campione, io sono una campionessa di resistenza, sei mesi di Grande Fratello…

Il gioco metterà alla prova l’affinità tra i concorrenti, ma la coppia si dice serena:

“Crediamo che l’affinità sia la cosa che meno ci preoccupa”, ha detto Manila. “Siamo The Couple!”, ha aggiunto convinto Oradei.

Quando Myrta Merlino ha chiesto se temessero possibili tensioni nel reality, la risposta è stata netta:

Assolutamente no. La viviamo come un gioco, ci diverte. E avere accanto una persona di cui mi fido è un fattore determinante.

Gli altri nomi

Se queste sono state le prime due coppie ufficiali, chi sono gli altri concorrenti di The Couple?

Secondo quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni, il cast della prima edizione italiana di The Couple – Una vittoria per due è ormai quasi al completo. Alcune coppie sono già state formate, mentre altri concorrenti scopriranno il proprio partner solo durante la prima puntata.

Ecco alcune delle coppie già confermate:

Brigitta e Benedicta Boccoli – Le due sorelle affronteranno insieme questa avventura televisiva, mettendo alla prova il loro legame familiare.

Thais Wiggers ed Elena Barolo – Le ex veline di Striscia la Notizia si riuniscono sul piccolo schermo per affrontare nuove sfide.

Irma Testa e Lucia Testa – La campionessa olimpica di pugilato gareggerà insieme alla sorella Lucia, portando la determinazione e la disciplina del ring nel reality.

Oltre a loro, ci saranno concorrenti il cui destino sarà svelato solo nel corso della prima puntata. Tra questi figura anche Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre di Luna Marie, inizialmente dato tra i possibili partecipanti a L’Isola dei Famosi, che ora si prepara a vivere questa nuova esperienza televisiva.

Ma non è tutto. Laura Maddaloni si prepara a tornare in televisione come concorrente di The Couple – Una vittoria per due, il reality show in partenza il prossimo 7 aprile su Canale 5. Secondo quanto riportato da Leggo, l’ex judoka e volto noto del piccolo schermo sarebbe in fase di definizione del contratto, pronta a cimentarsi in una nuova sfida televisiva.

Non sarebbe la prima esperienza in un reality per Maddaloni, che nel 2022 ha già partecipato a L’Isola dei Famosi, condotta sempre da Ilary Blasi. Resta ancora da scoprire chi sarà il suo partner in questa avventura: tra le ipotesi, la possibilità che gareggi al fianco del marito Clemente Russo o che scelga una compagna di squadra femminile.