Ospiti Verissimo oggi 5 aprile: Alice Campello e coppia di The Couple da Silvia Toffanin

Il weekend di Canale 5 si accende con un nuovo appuntamento ricco di emozioni, storie intime e rivelazioni sorprendenti. Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, torna oggi, sabato 5 aprile alle ore 16:30, con una puntata che promette di catturare l’attenzione del pubblico. Ospiti esclusivi, debutti emozionanti e interviste cariche di pathos faranno da cornice a un pomeriggio televisivo da non perdere.

Verissimo, sabato 5 aprile: ospiti e sorprese nel salotto di Silvia Toffanin

Tra i nomi più attesi di questa puntata di Verissimo, spicca quello di Alice Campello, modella e influencer che torna sotto i riflettori con il sorriso ritrovato. Accanto al marito Alvaro Morata, calciatore attualmente in forza al Galatasaray, Alice sta vivendo un nuovo inizio a Istanbul. Nello studio di Verissimo, ha scelto di raccontare il momento presente e i nuovi equilibri della sua vita familiare.

Spazio anche all’attrice Micaela Ramazzotti, che si apre in un’intervista intensa a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo film, 30 notti con il mio ex. Un progetto molto personale che l’ha vista coinvolta sia davanti che dietro la macchina da presa. La Ramazzotti svelerà lati inediti del suo percorso artistico e personale.

Per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin arriva Carlos Diaz Gandia, il coreografo spagnolo diventato una vera e propria star dei social. Il suo nome è esploso in rete grazie al video diventato virale in cui, con passione e rigore, dà indicazioni alla cantante Gaia per la sua coreografia sul brano Chiamo io, chiami tu. Un debutto televisivo molto atteso che promette di portare energia e carisma sul piccolo schermo.

Torna anche il consueto appuntamento con i protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Questa settimana è il turno di Raffaella, la ballerina recentemente eliminata dal Serale, che parlerà della sua esperienza nella scuola, dei sogni e delle difficoltà affrontate durante il percorso.

Infine, un tocco di spettacolo e leggerezza con le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, tra le protagoniste del nuovo reality game The Couple – Una vittoria per due, in partenza su Canale 5. Le due attrici e showgirl racconteranno curiosità sul programma e il legame profondo che le unisce, non solo in famiglia ma anche nel gioco.

Con interviste esclusive, storie vere e un taglio sempre elegante, Verissimo continua a consolidarsi come uno dei programmi più amati del weekend italiano. L’appuntamento con Silvia Toffanin si rinnova anche domenica 6 aprile alle 16:00, con una nuova serie di ospiti pronti a emozionare.