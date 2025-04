Spoiler Amici Serale 24, eliminato 5 aprile: ecco le manche di gara e cosa è successo nella terza puntata

È stata registrata ieri la terza puntata del Serale di Amici 24, in onda sabato 5 aprile in prima serata su Canale 5. Una puntata carica di emozioni, sfide mozzafiato e ospiti d’eccezione che ha regalato momenti indimenticabili al pubblico in studio e ai fan del talent show. Ecco tutte le anticipazioni, direttamente dalla registrazione, rese note da SuperGuidaTV.

Spoiler Serale Amici 24 del 5 aprile: ospiti

Grande ritorno in studio per Alessandra Amoroso, che ha presentato il suo nuovo singolo Cose stupide. Emozionata e visibilmente commossa, l’artista ha ricevuto un caloroso abbraccio da Maria De Filippi, che le ha baciato il ventre in un gesto affettuoso.

Sul fronte comico, a far ridere ci hanno pensato i PanPers, protagonisti di una performance esilarante durante la quale hanno ironizzato sulla maestra Celentano cantando sulle note di Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari: “La Celentano è stronz… dalla prima elementare”. In collegamento, anche Riccardo dei Pinguini, che ha sorriso compiaciuto.

A giudicare le performance tre volti noti del piccolo schermo: Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus.

Prima manche

Nella prima manche Zerbi-Cele hanno sfidato Petti-Letti. A dominare è stata Antonia, che ha battuto Nicolò in un guanto sulla potenza vocale.

Successivamente Nicolò ha avuto la meglio su Alessia, mentre Daniele ha avuto la meglio su TrigNO, accompagnato da Simone Nolasco. Al ballottaggio sono finiti proprio TrigNO e Francesca, con quest’ultima salva. TrigNO, invece, è rimasto a rischio eliminazione.

Seconda manche

Nel duello tra Zerbi-Cele e CuccaLO, Francesco ha impressionato con il Bolero, superando Antonia. Tra i momenti più apprezzati, la performance di Jacopo Sol con Be Heroes (che ha avuto la meglio su Luk3) e quella di Daniele, che si è ispirato a Napoli per salvarsi al ballottaggio. Alla fine, è stata Chiara a rischiare l’eliminazione, nonostante una convincente esibizione su Mix Bang Bang.

Terza manche

Ultimo atto della serata tra CuccaLO e Zerbi-Cele. Francesco ha vinto il guanto di sfida contro Daniele su un brano ispirato all’Opéra di Parigi. Senza Cri ha sfidato Alessia con la vittoria di quest’ultima. Emozioni forti nel duetto tra Antonia e Jacopo Sol su Creep, contro Francesco che ha ballato Combattente con Angelo, con la vittoria della prima.

Al ballottaggio sono finiti Luk3, Francesco e Senza Cri, con Francesco che si è salvato per primo.

Eliminati Serale Amici 24, 5 aprile: chi lascia la scuola?

Il ballottaggio finale ha coinvolto Chiara, TrigNO (che ha cantato Don’t Look Back in Anger) e Luk3. Chiara si è salvata per prima, nonostante un infortunio al piede. A restare a rischio eliminazione sono TrigNO e Luk3. Il verdetto finale sarà svelato nel corso della diretta.