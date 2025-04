Scoppia la passione in pista tra la sorella di Helena Prestes e un ex gieffino – VIDEO

Scandali, passioni inaspettate e video che diventano virali nel giro di pochi minuti. Il mondo del Grande Fratello continua a far parlare anche dopo la fine del reality. A catalizzare l’attenzione questa volta non è stata una concorrente del programma, ma una persona molto vicina a una delle protagoniste dell’ultima edizione: Mariana, sorella di Helena Prestes, seconda classificata dietro a Jessica Morlacchi.

Grande Fratello, passione improvvisa: la sorella di Helena Prestes bacia un ex gieffino

Il gossip corre veloce sui social, e il pubblico del web è già impazzito: la sorella della modella brasiliana è stata ripresa mentre baciava un ex concorrente del Grande Fratello, lo chef argentino Federico Chimirri.

Tutto è accaduto durante una serata mondana in compagnia di amici e volti noti del reality. Le sorelle Helena e Mariana Prestes, insieme a Javier Martinez, attuale compagno della ex gieffina, hanno trascorso alcune ore in un locale tra cene, balli e sorrisi. Ma ciò che ha infiammato i social è stato un video girato da un fan presente sul posto, in cui si vede chiaramente Mariana Prestes baciarsi con Federico Chimirri, ex concorrente del Grande Fratello 2024.

Il filmato è stato caricato in rete e, nel giro di pochi minuti, è diventato virale. Le immagini mostrano i due molto vicini, complici, mentre si scambiano un bacio sulle note di una canzone latina.

L’episodio ha subito scatenato la curiosità dei fan: è nata una nuova coppia legata all’universo del Grande Fratello? Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma i dettagli non mancano. Secondo le prime indiscrezioni, Mariana non seguirebbe Federico sui social, a differenza dello chef argentino, che pare invece aver lasciato il follow alla sorella di Helena.

A rendere il tutto ancora più interessante sono le parole pronunciate da Chimirri durante il reality, quando aveva accennato a una ragazza di cui era innamorato fuori dalla Casa: “Mi manca da morire, non vedo l’ora di rivederla”. Che quella storia si sia conclusa e ora Federico sia pronto per un nuovo capitolo?