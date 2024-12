Clizia Incorvaia preoccupa: cosa è successo nel suo primo giorno di vacanza? “Dovrei denunciare…”

Clizia Incorvaia, influencer e volto noto, ha sollevato un’ondata di preoccupazione tra i suoi follower con un video enigmatico pubblicato durante la sua consueta vacanza natalizia in montagna. Tra paesaggi mozzafiato e momenti di spensieratezza in famiglia, qualcosa sembra aver turbato la tranquillità della influencer.

Il misterioso silenzio social di Clizia Incorvaia

La giornata di Clizia era iniziata come sempre, documentando la vacanza con il compagno Paolo Ciavarro e i loro figli tra foto e video. Tuttavia, un’interruzione nel flusso costante di aggiornamenti ha destato l’attenzione dei fan.

Per ore, il profilo Instagram dell’influencer è rimasto in silenzio. La spiegazione è arrivata solo in serata, con un video in cui Clizia, visibilmente scossa, ha dichiarato:

“Oggi è stata una giornata difficile, non voglio parlare di ciò che è successo perché dovrei denunciare delle cose importanti.”

Il riferimento a una “possibile denuncia” ha alimentato le preoccupazioni tra i follower. Mentre molti temevano che il problema potesse riguardare questioni familiari, Clizia ha chiarito che l’incidente era legato alla vacanza stessa. “Preferisco concentrarmi su cose positive”, ha aggiunto, lasciando il pubblico in sospeso sul reale motivo del suo turbamento.

Non è la prima volta che Clizia utilizza i social per condividere momenti intimi, ma questa volta il tono è diverso. Sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli, le sue parole lasciano intendere che la questione sia seria. I fan attendono chiarimenti, mentre il mistero continua a infittirsi.

Il video in apertura