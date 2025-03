Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, 27 anni, si sono conosciuti durante la loro partecipazione al Grande Fratello, dando vita a una relazione che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. La loro storia è stata caratterizzata da momenti di intensa passione alternati a discussioni accese, rendendoli protagonisti indiscussi del reality. Tuttavia, già durante la permanenza nella Casa, non sono mancate tensioni e incomprensioni tra i due. Ma cosa sta succedendo dopo l’eliminazione di Shaila?

Recentemente, la giornalista Grazia Sambruna, ha svelato dettagli sorprendenti riguardo alla relazione tra Shaila e Lorenzo. Durante il talk show 361 Lounge, Sambruna ha riferito che, una volta uscita dalla Casa, Shaila avrebbe confidato a un amico il desiderio di porre fine alla relazione con Lorenzo.

Secondo la giornalista, la ballerina avrebbe detto: “Ora bisogna trovare il modo di levarmi di torno quel ragazzo”, utilizzando un termine dispregiativo per riferirsi a lui. Queste affermazioni gettano nuova luce sulla dinamica tra i due ex concorrenti e suggeriscono una rottura definitiva all’orizzonte.​

Alla luce di queste rivelazioni, il futuro della coppia appare incerto. Mentre Shaila sembra determinata a chiudere il capitolo con Lorenzo, resta da vedere come quest’ultimo reagirà a queste dichiarazioni.

Ma cosa ha rivelato la Sambruna? Ecco le sue parole:

Ho uno scoop proprio su Shaila e Lorenzo. Tutti si staranno chiedendo, ma alla fine, dopo il Grande Fratello, quando lui fra una settimana uscirà, staranno insieme, non staranno insieme? Un uccellino mi è venuto a dire, che Shaila ha telefonicamente, appena uscita dalla casa ha detto, ‘troviamo il modo di levarmi di dosso quel ragazzo’. Parlando di Lorenzo, e non ha usato il termine ragazzo, ha usato un dispregiativo, un termine non positivo che non starò certo più a ripetere.