Damiano David inedito sul drama Helena e Zeudi al Grande Fratello: ecco cosa ha svelato

Durante una recente intervista con una radio tedesca, Damiano David, celebre cantante dei Måneskin, ha condiviso il suo punto di vista sul reality show italiano Grande Fratello. Pur non seguendo assiduamente le puntate, ha ammesso di guardare frequentemente le clip online, trovandole particolarmente divertenti. Ha sottolineato come i partecipanti, spesso celebrità italiane, siano sottoposti a una pressione tale da portarli a comportamenti estremi, rendendo il programma avvincente per il pubblico.​

Il ‘drama’ Zeudi Di Palma ed Helena Prestes commentato da Damiano David

Interrogato sulla relazione tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, Damiano ha riconosciuto di essere a conoscenza del “dramma amoroso” che le coinvolge, pur senza conoscerne i dettagli. Ha evidenziato come questa vicenda abbia catturato l’attenzione del pubblico, generando numerose discussioni e speculazioni.​

Alla domanda se considererebbe una partecipazione come concorrente al Grande Fratello, Damiano ha risposto negativamente. Tuttavia, ha manifestato interesse nel ruolo di osservatore o commentatore, trovando intrigante l’idea di analizzare le dinamiche interne della casa. Ha espresso comprensione per le difficoltà affrontate dai partecipanti, sottolineando la sfida psicologica di convivere in uno spazio ristretto per un periodo prolungato.​

Riportiamo alcune delle affermazioni più significative di Damiano durante l’intervista, riprese dai colleghi di Biccy.it:​

Certo che conosco il Grande Fratello, perché è impossibile non conoscerlo. Onestamente, non guardo le puntate. Però guardo le clip su internet perché sono molto divertenti. La gente lì dentro impazzisce davvero. Sai che sono tutte celebrità italiane? Cioè, sono tutti vip italiani. Vanno lì e fanno casini. È molto divertente. Zeudi? Sì, so che c’è questa storia d’amore in corso, ma non conosco i dettagli. So solo che c’è un sacco di drama legato a queste due ragazze. Onestamente, non ho indagato troppo sulla questione. Se mi piacerebbe fare il concorrente del Grande Fratello? Ah, no. Però sarebbe il mio guilty pleasure stare lì solo come osservatore. E poi li capisco, eh. Sono chiusi in una casa per sei mesi. Venti persone per sei mesi. Impazzisci. È una follia, lo capisco. Non sto assolutamente prendendo in giro nessuno, anzi, li capisco. Penso addirittura che riescano a mantenere la calma fin troppo bene. Ma sarebbe molto interessante guardarlo dall’interno. Però non lo so… forse è meglio tenerlo come guilty pleasure.

Le parole di Damiano David offrono uno sguardo interessante sul fenomeno del Grande Fratello e sulle dinamiche che lo caratterizzano. La sua prospettiva da artista e osservatore esterno evidenzia come il reality continui a essere un argomento di discussione e interesse nel panorama mediatico italiano.