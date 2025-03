Fedez e Chiara Ferragni insieme: tensione alla festa di compleanno dei figli, cosa sarebbe successo

La recente festa di compleanno dei piccoli Leone e Vittoria, figli di Fedez e Chiara Ferragni, avrebbe dovuto essere un momento di gioia e unione familiare. Tuttavia, l’evento si è trasformato in un palcoscenico di tensioni evidenti tra i due ex coniugi, lasciando amici, parenti e fan sorpresi e preoccupati.​

Tensione alle stelle tra Fedez e Chiara Ferragni alla festa dei figli

Leone e Vittoria, nati rispettivamente il 19 e il 23 marzo, sono soliti festeggiare i loro compleanni congiuntamente, una tradizione che Fedez e Chiara hanno sempre onorato. Quest’anno, nonostante la separazione ufficializzata mesi fa, i due hanno deciso di organizzare una festa unica per celebrare i loro bambini. L’evento si è tenuto in un locale esclusivo di Milano, decorato con palloncini colorati e allestimenti tematici per rendere la giornata speciale per i piccoli festeggiati.​

Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui TGCOM24, la festa ha messo in luce la profonda distanza tra Fedez e Chiara Ferragni. I due sarebbero stati visti evitare qualsiasi contatto diretto, mantenendo le distanze per tutta la durata dell’evento. Un video diffuso sui social mostra Chiara allontanarsi rapidamente dal locale con i figli, mentre Fedez esce separatamente, visibilmente contrariato.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Fedez e Chiara Ferragni avrebbero mantenuto le distanze per tutta la durata dell’evento, scambiandosi a malapena qualche parola. I due ex coniugi, infatti, sarebbero rimasti separati, accompagnati dalle rispettive tate e dai bodyguard. Un atteggiamento che confermerebbe come i rapporti tra loro siano ancora tesi.

Le ragioni di questa freddezza sarebbero da ricercare nelle recenti vicende che hanno coinvolto entrambi. Chiara Ferragni è stata al centro di una controversia legale legata a una presunta frode in una campagna benefica, risolta con un accordo che prevede il pagamento di 200.000 euro a un’associazione che supporta donne vittime di violenza. Parallelamente, la separazione tra i due è stata ufficializzata, con un accordo che prevede la custodia congiunta dei figli.

Nonostante le tensioni evidenti, entrambi sembrano determinati a mantenere un rapporto civile per il bene dei loro figli. Tuttavia, la strada verso una co-genitorialità serena appare ancora lunga e complessa. I fan sperano che, con il tempo, le divergenze possano attenuarsi, permettendo a Leone e Vittoria di crescere in un ambiente il più possibile armonioso.