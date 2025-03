Come sta Achille Costacurta oggi? Parla la mamma Martina Colombari

Nei mesi scorsi Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, è finito al centro dell’attenzione per alcune sue esternazioni pubbliche. Oggi, al Corriere della Sera, l’ex Miss Italia e madre di Achille è tornata a parlarne in una intervista.

Achille Costacurta, come sta: parla Martina Colombari

Colombari ha rotto il silenzio svelando al quotidiano come abbia subito attacchi per suo figlio, rivelando poi come stia attualmente il ragazzo, con il quale aveva condiviso l’esperienza nel reality Pechino Express.

Achille sta meglio. La sua è la storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi, ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime.

L’ex Miss Italia ha spiegato in che modo ha vissuto questo momento non semplice:

Come qualsiasi madre di fronte a un momento difficile del figlio. Gli sono stata vicina come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio. Ora è tutto più chiaro, è seguito dalle persone giuste. Ci è voluto del tempo. Noi gli siamo stati vicini. Sempre, anche quando era piccolo. Solo all’inizio abbiamo avuto delle tate. Poi, ci siamo stati solo Billy ed io.

Quindi ha svelato qual è stata la cosa che le ha fatto più male:

Nel periodo di maggiore difficoltà, una giornalista, in tv, è arrivata a dirmi che mio figlio aveva bisogno di avere accanto una che fosse più madre e meno donna. Credo sia la più grande cattiveria che una donna possa dire a un’altra. Ho avuto il mio bel da fare con me stessa, ma ho trovato chi mi ha sostenuta.

Parlando ancora di Achille e della loro straordinaria somiglianza, Colombari ha aggiunto:

Ho due foto, una mia e una sua, entrambi abbiamo 4 o 5 anni e portiamo gli occhiali: siamo uguali. Lui è un perfetto mix tra me e Billy.

Alle madri ha lasciato un consiglio: “Tenetevi pronte”, per poi aggiungere: