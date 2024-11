Achille Costacurta, la svolta: al via la disintossicazione, ecco cosa ha rivelato

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, torna a far parlare di sé, ma questa volta per un motivo diverso dal passato. Dopo un’estate segnata da polemiche sui social e dichiarazioni controverse, il giovane sembra aver intrapreso un nuovo cammino. Lo ha rivelato ieri pomeriggio sui social, condividendo un aggiornamento significativo sul suo percorso di disintossicazione: “Dieci giorni senza fumo, alcool e hashish”.

Achille Costacurta, il retroscena

Dietro queste poche parole, riportate dai colleghi di Biccy.it, si nasconde un processo di trasformazione più ampio, iniziato con un ricovero in Spagna per affrontare le sue dipendenze. Un percorso che, stando alle sue dichiarazioni, è nato dalla consapevolezza di voler cambiare radicalmente stile di vita e ritrovare un suo equilibrio.

Nel corso degli ultimi mesi, Achille ha affrontato apertamente i suoi demoni. In un post pubblicato ad agosto, il giovane aveva confessato: “Le sostanze in qualche modo mi hanno sbloccato… ero pieno di insicurezze”. Nonostante il peso delle critiche ricevute, Achille ha deciso di non nascondersi, raccontando anche i suoi errori: “Sì, ho fumato tantissimo, ma voglio smettere con tutto”.

Achille ha parlato di un futuro fatto di progetti positivi, tra cui l’intenzione di collaborare con ragazzi disabili, sottolineando come il desiderio di “essere pulito e più attivo” rappresenti un obiettivo prioritario per lui.

La scelta di recarsi in un centro di disintossicazione in Spagna rappresenta un passo coraggioso e simbolico. Il selfie condiviso ieri sembra essere il primo segnale di una nuova direzione nella sua vita. Nonostante le difficoltà, Achille appare determinato a lasciarsi alle spalle il passato, con il supporto di professionisti e la forza di volontà necessaria per affrontare questo delicato percorso.