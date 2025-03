Marracash contro Fedez e Chiara Ferragni, la mamma del rapper replica con un post infuocato (poi cancella tutto)

Nel caos mediatico scatenato dal rapper Marracash nel suo podcast “Fuori dalla Bolla”, che ha duramente attaccato la coppia Ferragnez, è arrivata una reazione inaspettata. La mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha deciso di rispondere alle dure accuse del rapper, scagliandosi contro il suo giudizio e il clamore mediatico che ne è derivato. Tuttavia, questa risposta ha avuto una durata molto breve, facendo nascere più di una domanda tra i fan.

Marracash attacca Fedez e Chiara Ferragni: “Truffa”

Nel suo podcast, Marracash ha definito la relazione tra Chiara Ferragni e Fedez una vera e propria “truffa”. Le parole del rapper hanno avuto un impatto immediato, facendo parlare di sé in tutti i principali media italiani. “Al di là della truffa vera e monetaria, i panettoni, i bambini… la truffa lì era la storia d’amore” ha affermato Marracash.

Secondo il rapper, ciò che viene venduto ai giovani tramite i social, un’immagine di amore perfetto, è “criminale” e pericoloso, in quanto crea aspettative irrealistiche. “Vendere ai ragazzi un concetto d’amore che non esiste” ha aggiunto, criticando duramente la visione idealizzata della vita familiare dei Ferragnez.

Marracash contro Fedez e Chiara Ferragni: “Altro che pandoro, la vera truffa è la storia d’amore”. Io non so se sono pronta a un nuovo dissing pic.twitter.com/uDrUL3HZ6j — Valentina Federici (@Vale_Rici) March 28, 2025

Le dichiarazioni hanno scatenato un’ondata di discussioni sui social, ma né Chiara né Fedez hanno risposto pubblicamente a quanto detto dal collega rapper. Il silenzio della coppia, che da sempre ha costruito una parte del proprio successo sull’immagine pubblica di una famiglia perfetta, ha lasciato molti a chiedersi se decideranno mai di replicare.

La reazione della mamma di Fedez

Nonostante l’assenza di una reazione ufficiale da parte di Fedez e Chiara Ferragni, la mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha scelto di intervenire sui social. Con un post che sembrava mirato a difendere suo figlio, la Berrinzaghi ha scritto: “Giudicare quando non si conoscono le vicende. Per questo ci sono già i famosi giornalisti o giornalai. Ma forse nessuno avrebbe ripreso l’intervista?”. In modo diretto, ha criticato chi si permette di fare affermazioni senza conoscere i dettagli privati della vicenda.

Questo post, che è stato condiviso rapidamente sui social, ha suscitato una serie di reazioni tra i follower, alcuni dei quali si sono schierati dalla parte di Annamaria, mentre altri hanno accusato la madre di Fedez di non voler affrontare la realtà. Tuttavia, dopo qualche ora, il post è stato misteriosamente rimosso. Questo gesto ha lasciato perplessi molti utenti, che si sono chiesti cosa fosse successo dietro le quinte.