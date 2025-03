Lite tra Javier e Alfonso? L’argentino rompe il silenzio, svelata la verità

Sembravano inseparabili all’interno della Casa del Grande Fratello, ma una volta fuori, il rapporto tra Javier Martinez e Alfonso D’Apice potrebbe aver subito una brusca frenata. Secondo alcune indiscrezioni circolate sui social, i due ex gieffini avrebbero avuto un’accesa discussione telefonica, durante la quale “se ne sarebbero dette di ogni”.

Lite tra Javier e Alfonso: cosa è successo davvero?

A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza, noto esperto di gossip, che su Instagram ha scritto:

Allora, Javier e Alfonso si sono sentiti al telefono! Se ne sono dette di ogni! (Se negano ho le prove). Ovviamente Javier molto pacifico, ma Alfonsino pare non si smuova dal suo pensiero! Tant’è che Javier stanotte aveva iniziato a seguire Alfonso e poi glielo ha ritolto! Fine di un’amicizia? Ho ascoltato i vocali, Javier sempre un signore.

Un’affermazione che ha immediatamente scatenato la curiosità dei fan e degli esperti di gossip, con molti che si sono chiesti se l’amicizia tra i due sia giunta al capolinea.

A confermare l’accaduto ci ha pensato anche un’altra nota esperta di gossip, Deianira Marzano, che ha aggiunto ulteriori dettagli alla vicenda:

Javier ha rimesso il segui dopo aver visto le storie. Abbiamo persone del fandom che monitorano tutto e ha fatto bene. Lui cerca sempre di evitare i conflitti. Così si fa. È un bravo ragazzo, molto educato.

Il gesto di rimuovere e poi ripristinare il “segui” su Instagram ha lasciato spazio a diverse interpretazioni. Si tratta di un semplice misunderstanding o di un segnale di tensioni irrisolte tra i due ex concorrenti?

Javier rompe il silenzio: “Nessuna lite con Alfonso”

A poche ore dal clamore mediatico, Javier Martinez ha deciso di intervenire in prima persona per chiarire la situazione e spegnere le voci su una presunta lite con Alfonso. In una diretta social, l’ex gieffino ha dichiarato:

Smentisco tutte le voci. Io non ho mai litigato con Alfonso. Anzi, appena sono uscito dallo studio ci siamo abbracciati e gli ho detto ‘ti voglio bene’, lui ha risposto ‘anche io’. Poi chiariremo alcune cose, ma ci vogliamo bene. Non abbiamo mai litigato. Mai un battibecco. Ragazzi, non c’è odio e non ce lo mettete. Va tutto bene con Alfonso e non vedo l’ora di vederlo domenica o lunedì.

Parole che sembrano voler mettere a tacere ogni voce di dissapori, ma che lasciano comunque aperti alcuni interrogativi, soprattutto riguardo alle dichiarazioni di Venza e Marzano.

Resta da capire quale sia la verità dietro questa vicenda. Le parole di Javier sembrano rassicuranti, ma il gossip continua a tenere alta l’attenzione del pubblico.

I fan si chiedono: davvero non c’è stato alcuno scontro? Oppure ci sono stati malintesi che devono ancora essere chiariti?