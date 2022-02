Dopo essere arrivato tra i finalisti della scorsa edizione di Amici, Aka7even debutta al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Perfetta così”. Il giovane cantante, al secolo Luca Marzano, dopo aver saputo della sua partecipazione alla kermesse è risultato positivo al Covid ma ora tutto sembra essere rientrato ed è prontissimo a salire sull’ambito palcoscenico dell’Ariston.

La canzone “Perfetta così” che Aka7even porta al Festival di Sanremo 2022, secondo le anticipazioni del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni rappresenta un brano dal ritmo veloce, con la presenza potente di una batteria e di una chitarra rock.

Si tratta di una vera e propria dedica di amore totale ad una donna. Un brano romantico ma contemporaneo.

Alla vigilia del Festival, a Repubblica.it ha dichiarato:

Sono super emozionato. È davvero un onore e un piacere avere la possibilità di salire su quel palco. Mi sento in dovere di divertirmi: è la mia prima volta e come tutte le prime volte deve essere la più bella, quella indimenticabile, anche se poi potrebbero essercene altre in futuro. Questa la voglio ricordare come una delle esperienza più belle della mia vita, da cui trarre più frutto possibile.