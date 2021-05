“Aka7even? Grande talento, gli voglio un bene pazzo”, parla Anna Pettinelli

Anna Pettinelli intervistata da Casa Chi, ha parlato di una lite con Rudy Zerbi dietro le quinte di Amici 20. Successivamente spazio per Aka7even, il talento che ha portato dritto in finale.

Non ho vinto io. Giulia Stabile ha portato noi alla vittoria ed il merito è esclusivamente loro. Durante il serale Aka7even ha preso solo batoste da Sangiovanni e quando ne parlavamo lui pensava che non piacesse alla gente e non è facile…

Il mio rapporto con Aka7even? Lo scorso anno con Jacopo Ottonello sono stata dolcissima. Luca non è così. Lui se gli fai una coccola non fa così… dovevo spronarlo. O si abbatteva o s’impuntava in maniera ruvida. Con me poi ti scontri in questo modo… te lo spiego ma dopo perdo la pazienza perché io mi innervosisco spesso. Quando lui mi ha dato della pazza io mi sono arrabbiata perché era una canzone che aveva scelto lui.

Io gli voglio un bene pazzo. Dopo tutte le litigate noi non ci siamo mai potuti abbracciare per sette mesi e in finale c’è stato un abbraccio bellissimo pieno di sentimento, bene e perdono. E’ stato bellissimo, me lo ricorderò per sempre. Questo è Luca, quello che ti dice di “no” ma poi ha un grande talento. E’ una persona molto carina.