Anna Pettinelli intervistata dai giornalisti di Casa Chi, ha svelato un inedito retroscena su Amici 20, raccontando di un litigio con Rudy Zerbi, anche lui professore del programma.

Io e Rudy ci conosciamo da 30 anni, abbiamo passato anche delle vacanze insieme. Ed è proprio per questo, proprio perché conoscendolo talmente bene ci siamo presi entrambi delle libertà e ci sono state anche delle risposte piccate che forse uno non potrebbe dare alle persone che non conosce, il nostro rapporto è di estrema trasparenza.

Ci siamo stati anche tanto antipatici, non siamo stati d’accordo. Vi rivelerò una cosa, dopo una puntata mi sono scappate delle lacrimucce, mi aveva innervosito e se l’avessi avuto per le mani…

Sono delle cose che ci diciamo anche a telecamere voltate quando non sei in onda in quel momento. Mi sono girata e gli ho detto che mi aveva rotto le palle, lui mi ha risposto male… conoscendoci così bene e rispettandoci ci siamo prese parecchie libertà. Non so se Maria riconfermerà la squadra, ma sto ancora incazzata da quest’anno, me la porto dietro.