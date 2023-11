Adriano Pappalardo, nel corso di una intervista tra le pagine de Il Messaggero, ha svelato che non parteciperebbe mai a Ballando con le stelle. Il motivo lo svela lo stesso cantante e non c’entra Selvaggia Lucarelli (come tanti hanno ipotizzato).

Come ben sapete infatti, Adriano Pappalardo è l’ex suocero di Selvaggia Lucarelli (Laerte è il padre di Leon) e tra i due, così come mormora il gossip, i rapporti non sarebbero idilliaci.

Tuttavia, a svelare la sua mancata partecipazione al programma a ritmo di danza ci ha pensato il diretto interessato, ecco le sue parole:

Sono soddisfatto e sereno: faccio i miei concerti e non vado più in tv a fare reality, talent show e via dicendo. Mi sono stufato: oggi non dico più ‘sì’ quando in realtà vorrei dire ‘no’. A volte per contratto mi sono trovato a fare cose che non mi piacevano e io sono uno che ha sempre fatto di testa sua

Ballando con le Stelle? Non direi mai di si. non perché in giuria c’è Selvaggia Lucarelli, ma perché non amo essere giudicato, nonostante io sappia di non essere portato per il ballo.

Solo se mi offrissero una somma di 400 mila euro, valuterei la proposta e mi lancerei anche in un tango argentino. Altrimenti non ne voglio sapere. Per partecipare all’Isola dei Famosi guadagnai solo 30mila euro.