Chi è Lorenzo Biagiarelli? Oltre ad essere conosciuto per essere il compagno di Selvaggia Lucarelli, il suo grandissimo estro in cucina gli ha regalato il primato di essere uno dei food blogger più popolari d’Italia. Nato a Cremona nel 1990, ha iniziato la sua carriera nel mondo della cibo nel 2015, quando ha aperto un blog dedicato alle sue ricette. Scopriamo altre curiosità anche sul figlio della giornalista, il giovane Leon Pappalardo.

Lorenzo Biagiarelli e Leon, chi sono compagno e il figlio di Selvaggia Lucarelli

Biagiarelli ha rapidamente conquistato il pubblico italiano grazie al suo stile informale e alla sua passione per il cibo. I suoi video e i suoi post sono sempre pieni di buon umore e di consigli pratici, che lo hanno reso uno dei food blogger più amati dal pubblico di tutte le età.

Nel 2021, è stato ospite del programma televisivo Ballando con le stelle, dove ha gareggiato con la ballerina professionista Anastasia Kuzmina. Lorenzo Biagiarelli, nella sua prima vita era una sedicente rockstar. Nella seconda, immersa tra pentole e coltelli, cucina, viaggia e racconta il cibo sulle pagine del suo blog.

Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare. Ricette, storie e incontri di pura felicità (2019) per De Agostini è la sua prima pubblicazione. Nel 2023 pubblica insieme a Selvaggia Lucarelli per Cairo Editore, Gli altri litigano per gelosia.

Lorenzo Biagiarelli è fidanzato con la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha 15 anni più di lui. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2018 e dopo una certa riservatezza ha cominciato a mostrarsi insieme specie durante i loro viaggi.

Chi è Leon Pappalardo

Leon Pappalardo è il figlio della giornalista Selvaggia Lucarelli e di Laerte Pappalardo (figlio del celebre Adriano Pappalardo). È nato a Roma il 15 gennaio 2005 e ha compiuto 18 anni il 15 gennaio 2023.

Leon è un ragazzo riservato e non ama apparire in pubblico. Tuttavia, ha fatto parlare di sé in alcune occasioni, come quando ha preso le difese della madre sui social media, o quando ha partecipato a una manifestazione contro l’omotransfobia.

Leon è un appassionato di politica e attualità, e ha un profilo Instagram in cui condivide le sue opinioni. È anche un grande fan dei fumetti e dei manga.

Nel 2023, Leon ha iniziato a frequentare il liceo linguistico Severi-Correnti di Milano. Nello stesso anno ha iniziato a collaborare con il magazine online “La Politica del Popolo”, dove scrive articoli di politica e attualità.