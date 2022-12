Il vero colpo di scena alla finale di Ballando con le Stelle lo ha regalato Lorenzo Biagiarelli, che con la sua assenza ha fatto ancora più rumore. Lorenzo meritava senza dubbio di essere tra i finalisti dell’edizione, ma così non è stato. E la colpa è tutt’altro che di Selvaggia Lucarelli, come qualcuno ha voluto insistentemente far credere.

Lorenzo Biagiarelli assente a Ballando: la dedica a Selvaggia

Il motivo per il quale Lorenzo Biagiarelli avrebbe deciso di disertare l’appuntamento conclusivo non ci è dato sapere. Sia lui che la sua compagna non hanno fornito via social alcuna spiegazione. Milly Carlucci, di contro, gli ha mandato un saluto in diretta.

Poche ore prima, Selvaggia Lucarelli aveva spiegato su Instagram, in un lungo post:

Lorenzo si difende benissimo da solo ma lui giustamente è già oltre e vuole voltare pagina. Io in questo caso sto difendendo me stessa, spero sia chiaro.

Nella notte Lorenzo ha rotto il silenzio con una Story su Instagram e una dedica meritatissima alla compagna: