Lorenzo Biagiarelli assente alla finale di Ballando con le Stelle 2022: come mai? Durante l’ultima puntata dello show di Milly Carlucci, sono stati salutati tutti gli ex concorrenti, a bordo pista, ma l’assenza di Biagiarelli si è fatta subito notare.

Lorenzo Biagiarelli è assente alla finale di Ballando con le Stelle: perché?

Milly Carlucci non ha motivato l’assenza di Lorenzo Biagiarelli limitandosi sono a dire che non è presente nel corso della finale e mandandogli un bacio. Non è chiaro se sia stato impossibilitato a presenziare per un motivo di salute o di altra natura.

Sui social Lorenzo è assente, nelle Stories, da almeno 24 ore mentre l’ultimo post extra Ballando risale a due giorni fa. Selvaggia Lucarelli, sua compagna e giurata dello show di Rai1 è presente in giuria ma non ha commentato nulla in merito al compagno sui suoi social, dopo il post a lui dedicato in cui spiegava che Lorenzo aveva ormai voltato pagina archiviando la sua esperienza a Ballando con le stelle.

Intanto sui social non sono mancate le ipotesi di chi sostiene che possa aver volutamente saltato l’ultimo appuntamento in segno di protesta.

Bravo Lorenzo Biagiarelli che non ha presenziato alla finale di Ballando dove l’hanno sempre massacrato!!!e la Carlucci che gli manda un bacio con evidente falsità e la faccia meschina di Caroline!!!! — Elda Ghirelli (@GhirelliElda) December 23, 2022