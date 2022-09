Questa sera, giovedì 29 settembre 2022, Adriana Volpe entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 7 per fare una bella sorpresa a Giovanni Ciacci, suo amico e attuale concorrente del reality show.

Quando Adriana Volpe salvò la vita di Giovanni Ciacci

Per quale motivo Adriana Volpe e Giovanni Ciacci sono tanto amici? Ve lo diciamo noi, altrimenti cosa ci stiamo a fare qui! Oltre ad aver portato avanti un programma insieme su TV8 (“Ogni mattina”), proprio l’esperto di moda è stato letteralmente salvato dalla conduttrice.

Intervistato tra le pagine di Nuovo, Ciacci ha raccontato di un episodio particolare proprio mentre si trovava al telefono con Adry Fox e si è sentito male dopo il Covid:

Adriana Volpe è stata la prima a intuire che qualcosa non andava in me. Qualche giorno fa sono svenuto mentre parlavamo al telefono. Adriana ha mandato i soccorsi. Le sarò sempre grato!

Anche per questo motivo la loro amicizia è divenuta tanto solida e, proprio stasera, la Volpe farà una sorpresa al concorrente del GF Vip.

La scheda del concorrente

Costumista e curatore di immagine di moltissimi VIP, Giovanni Ciacci inizia il suo esordio in tv grazie all’amica Valeria Marini che lo chiama come curatore della sua immagine in vari programmi televisivi.

È cresciuto in una famiglia di sole donne: mamma, nonna, sorella e le zie. Con il papà non ha nessun tipo di rapporto poiché abbandona la famiglia quando era solo un bambino.

Partecipa a diversi programmi televisivi ed è ospite fisso dei salotti di Barbara D’Urso. Quest’anno è prontissimo a varcare la Casa più spiata d’Italia.