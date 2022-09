Adriana Volpe torna al Grande Fratello Vip: ecco il suo “nuovo” ruolo

Domani sera, nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip 7, Adriana Volpe tornerà nella Casa e si confronterà – probabilmente – con la “nemica” Sonia Bruganelli, attuale opinionista del reality show.

“Adriana Volpe e Sonia Bruganelli torneranno ad incrociarsi e chissà, torneranno magari a battibeccare come ci hanno meravigliosamente abituato lo scorso anno, per la somma gioia di tutti e di Alfonso Signorini in primis” , anticipa TVBlog .

Ma quale sarà il ruolo di Adry Fox?

Entrerà nella casa dalla porta rossa per fare una bella sorpresa al suo amico Giovanni Ciacci. I due, come forse molti ricorderanno, sono stati protagonisti di un episodio nel marzo dello scorso anno, quando Adriana Volpe conduceva il programma diffuso da Tv8 “Ogni mattina“.

In quell’occasione Ciacci era al telefono proprio con la conduttrice della trasmissione, che si è accorta che il buon Giovanni non stava bene, infatti l’attuale concorrente del Gf vip 7 svenne durante la telefonata, come poi egli stesso raccontò in una intervista, con Adriana che chiamò subito i soccorsi.

Fra i due dunque una solida amicizia, rafforzata da quell’episodio. Ora i due si incontreranno durante la puntata di domani sera del Grande fratello vip 7, in onda come di consueto su Canale 5, subito dopo l’edizione di Striscia la notizia, condotta e diretta naturalmente da Alfonso Signorini.