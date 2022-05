Quella in partenza da settembre sarà l’ultima edizione di X Factor su Sky? A quanto riferisce TVBlog, i costi per realizzare il talent show sarebbero troppo alti per l’interesse che riscuote nel pubblico.

X Factor verso la chiusura? Sky interviene

Il motivo è presto detto, questo programma costa troppo e non rende quanto costa. Per lo stesso motivo di cui sopra, non ci dovrebbe essere neppure più una nuova edizione di Italia’s got talent, il programma che è migrato qualche anno fa da Canale 5 appunto verso Sky, giunto ormai alla sua dodicesima edizione. Anche questo programma rischia di costare troppo, Sky lo ha valorizzato anche mandandolo in onda sulla sua rete gratuita, ovvero Tv8.

Dopo la pubblicazione dell’articolo di TVBlog, Sky ha contattato i colleghi che hanno rettificato:

Sky e Fremantle ci hanno contattato e “non confermano” queste indiscrezioni. Non ci resta che attendere, d’altra parte le valutazioni e i fattori esterni potrebbero nuovamente mutare.

Nel frattempo, per quanto riguarda questa nuova edizione in partenza da settembre, dietro il bancone dei giudici tornerà Fedez e arriverà anche l’attrice romana Ambra Angiolini.