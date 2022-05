Potrebbe essere già al completo la giuria di X Factor 2022 con i nomi dei quattro giudici pronti per essere svelati. Uno, quello di Fedez, ormai è certezza. Dopo le indiscrezioni trapelate dal settimanale Chi, nei giorni scorsi il rapper ha confermato il suo ritorno “a casa”.

Non è chiaro – ma sempre più possibile – se l’arrivo di Fedez sia da considerare in sostituzione alla presenza di Emma Marrone, ma intanto la cantante salentina sembra ormai essere fuori dalla rosa dei giurati di X Factor.

Nei giorni scorsi il portale All Music Italia aveva avanzato il nome di Ambra Angiolini come possibile nuova giurata. Ma chi sarebbero invece gli altri?

A fornire nuovi dettagli è stato nuovamente il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, il quale ha fornito ulteriori indiscrezioni in merito parlando di una vera e propria rivoluzione:

Dopo aver annunciato per primi il ritorno di Fedez a X Factor, ecco quale potrebbe essere il quartetto dei giudici convocati per rilanciare un format in calo nelle ultime due edizioni. Parliamo del già citato Fedez, Ambra Angiolini, il confermato Manuel Agnelli e una bella new entry, ovvero il rapper Dargen D’Amico. Si tratta del collaboratore e amico di Fedez, che lui stesso ha fortemente voluto.