Oscar 2022 da dimenticare (o quasi) per Will Smith. L’attore ha sferrato un pugno in pieno viso a Chris Rock, reo di avere fatto una battuta (infelice) sulla rasatura della moglie.

Will Smith dopo il pugno a Chris Rock scoppia a piangere e chiede scusa

Nel corso della lunga notte degli Oscar 2022, Will Smith è stato premiato come Miglior attore protagonista per il film Una famiglia vincente – King Richard. Dopo essere salito sul palco per ritirare la statuetta, si è scusato con i presenti tra le lacrime:

Richard Williams era un fiero difensore della sua famiglia. In questo momento della mia vita sono davvero sopraffatto da quello che Dio mi sta chiedendo di essere e di fare in questo mondo. Realizzando questo film, ho avuto modo di proteggere Aunjanue Ellis, che è una delle persone più forti e delicate che abbia mai incontrato. Devo proteggere Saniyya e Demi, le due attrici che interpretano Venus e Serena. Nella mia vita sono chiamato ad amare le persone. Ora so che per fare quello che facciamo, devi essere in grado di sopportare gli abusi. Devi essere in grado di fare in modo che le persone parlino pazze di te. In questo business devi essere in grado di avere persone che ti mancano di rispetto. E devi sorridere e fingere che vada bene. Denzel (Washington) mi ha detto pochi minuti fa: “Quando sei nel momento più alto, il diavolo viene a prenderti”.

Will Smith si è scusato:

Ho appena sputato. Spero che non l’abbiano visto in TV e l’intera famiglia Williams per avermi affidato la tua storia. Questo è quello che voglio fare. Voglio essere un ambasciatore di quel tipo di amore, cura e preoccupazione. Voglio scusarmi con l’Accademia, voglio scusarmi con i miei colleghi candidati.

Poi ha concluso:

Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo per aver vinto un premio. Non si tratta di vincere un premio per me. Si tratta di poter illuminare tutte le persone… L’arte imita la vita. Sembro il padre pazzo proprio come hanno detto… proprio come hanno detto di Richard Williams. L’amore ti farà fare cose pazze.

L’Academy si è dissociata condividendo un pensiero molto chiaro su Twitter. Chris Rock, invece, sembra intenzionato a non sporgere denuncia.