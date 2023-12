Wanda Nara vince Ballando con le stelle 2023. In seconda posizione si è classificata Simona Ventura insieme a Samuel Peron che ha lasciato il programma a ritmo di danza dopo moltissimi anni di onorata carriera.

Wanda Nara vince Ballando con le Stelle: secondo posto per Simona Ventura

Terza posizione per Teo Mammucari e quarto posto per Lorenzo Tano che esce dal programma felicemente fidanzato con Lucrezia Lando. Nel corso della finale hanno partecipato anche Rosanna Lambertucci e Giovanni Terzi.

Il premio qualità del programma è stato vinto da Simona Ventura.

A consegnare la coppa da terzo classificato a Teo Mammucari è Selvaggia Lucarelli. E i due si baciano in ricordo dei tempi di Rubbagalline e Mucca allegra #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/KEPgzIpet9

Finalissima tra Simona Ventura e Wanda Nara, come è giusto che sia #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/jDirvGjNgc

La sigla buttata così a caso in mezzo alla puntata.

Come se non bastasse tutto quello che è successo, tra cui un blackout#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/3CcNFoISeK

— Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 24, 2023