Samuel Peron lascia Ballando con le stelle 2023. In occasione della finalissima del 23 dicembre, il celebre ballerino, così come anticipa DavideMaggio.it, lascia la pista del celebre programma.

Samuel Peron balla da quando aveva 4 anni (oggi ne ha 41).

Il celebre blog prosegue:

Stasera potrebbe chiudere in bellezza la sua esperienza: in coppia con Simona Ventura, è tra i favoriti per la vittoria. Chissà che l’imminente addio non possa rappresentare per il pubblico un’ulteriore motivazione per votarlo.

Finora ha vinto una sola volta, nel 2007, in coppia con Maria Elena Vandone. Tra le sue partner più famose ricordiamo Anna Oxa, Martina Stella, Sabrina Salerno e Iva Zanicchi.

Ha vinto la quarta edizione de Il Cantante Mascherato e siamo sicuri che continuerà ad orbitare nel mondo di Milly Carlucci.