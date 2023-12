Samuel Peron è tra i più amati ballerini professionisti di Ballando con le Stelle. Iva Zanicchi, sua partner lo scorso anno, intervistata dai colleghi di SuperGuidaTV ha svelato un retroscena proprio su di lui.

Ballando con le stelle è stato il momento più bello, esaltante, divertente, coinvolgente della mia vita. Mi sono divertita come una pazza pur sapendo di aver rovinato Samuel Peron. Per stare appresso a me è dimagrito 10 kg (ride).

Ho vissuto questa esperienza nel modo giusto, senza alcuna presunzione. Penso di aver anche divertito tanto perché ad oggi il pubblico si ricorda ancora di me e delle mie barzellette.

Io ero molto dispiaciuta quando è finito il programma. E’ stato un periodo troppo bello per me. C’era un gruppo molto affiatato e poi Milly con me è stata una grande signora. Lei è la colonna di questo programma, una vera professionista. Anche lo scorso anno, Milly era la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via. Lei è attenta ad ogni piccolo dettaglio.