Tania Bambaci è la compagna di Samuel Peron, uno dei maestri ballerini di Ballando con le Stelle 2023. Classe 1990, Tania, attrice e modella, è nata a Messina e nel suo curriculum vanta anche una laurea in Lingue e Culture Moderne e un master in Sceneggiatura e Produzione Audiovisiva.

Tania Bambaci è la compagna di Samuel Peron

Al pari del compagno, anche Tania Bambaci è attiva nel mondo dello spettacolo sin da giovane. I primi passi ha iniziati a muoverli in qualità di modella, partecipando al concorso Una ragazza per il cinema, che ha vinto nel 2008. Nel 2010 ha partecipato a Miss Italia indossando la fascia di Miss Sicilia.

L’anno seguente ha preso parte a Miss Mondo, classificandosi tre le prime quindici finaliste. Non mancano le sue partecipazioni in serie di successo del calibro di Squadra Antimafia, Maltese – Il romanzo del Commissario e Il cacciatore. L’abbiamo vista anche al cinema in Midway – Tra la vita e la morte, The Perfect Husband e Picciridda – Con i piedi nella sabbia.

Tania Bambaci e Samuel Peron stanno insieme da diverso tempo e sono inseparabili. Nel 2020, tuttavia, la coppia ha vissuto una crisi. A parlarne in una intervista ripresa da Tpi:

Stavamo per lasciarci ma il desiderio di restare insieme è stato più forte, così ci siamo ritrovati. È servito del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e ora ci amiamo più di prima.

I due oggi vivono a Venetico insieme al figlio Leonardo, nato il 21 giugno 2022.