Una delle storie più forti della seconda puntata di C’è posta per te, andata in onda nella prima serata di ieri di Canale 5, è stata quella di Vivienne, madre 33enne ripudiata dal padre perché rimasta incinta prima di sposarsi.

Vivienne ripudiata dal padre: cosa è successo dopo C’è posta per te

Cosa è successo tra Vivienne e papà Emad dopo la puntata di C’è Posta per Te andata in onda ieri? A quanto pare le cose non sono cambiate, così come svela la protagonista su Instagram:

Purtroppo per chi ama non è facile, ma chiuderò questo capitolo della mia vita con la consapevolezza di aver fatto di tutto ciò che ho potuto, grazie a tutti.

Le parole della figlia durante il people show

Da dodici anni non riesco a vederti, a chiamarti. È da tanto che aspetto questo momento e ho fatto tanti tentativi, ma non è mai servito a nulla. So di averti deluso e che avevi altre aspettative per me. Sognavi che io mi laureassi e poi mi sposassi. Oggi sono madre di tre bambine, vogliono conoscerti. A me gela il cuore al fatto che io a questa domanda non so dare una risposta.

Maria De Filippi ha tentato di far ragionare il padre, citando il Corano nel quale c’è scritto che in questi casi la punizione è un anno di esilio oppure 100 frustate. E di anni di esilio Vivienne ne ha fatti ben 12.

Il padre però non ha voluto sentire ragioni:

Lei lo sa benissimo. Le ho insegnato che doveva dire sempre la verità. Qualsiasi cosa. Io avrei perdonato qualsiasi cosa, ma lei doveva dirmi la verità, doveva sempre dirmi la verità. Non l’avrei comunque perdonata, perché io anche se vivo all’Occidentale ci sono certi usi e costumi che vanno rispettati e io non la perdono. Io penso che una ragazza debba rispettare prima se stessa e poi gli altri.