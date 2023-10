Vittorio Menozzi bestemmia al Grande Fratello? Ecco il video “incriminato”

Dopo la presunta bestemmia di Alex e Paolo, la frase razzista di Fiordaliso e la possibile esternazione omofoba di Anita, spunta fuori pure una imprecazione di Vittorio Menozzi, tra i concorrenti più amati del Grande Fratello.

Vittorio, in cucina insieme a Garibaldi, si sarebbe lasciato andare ad una bestemmia durante la riorganizzazione delle padelle: “Orca mad*sca”, si sente a mezza bocca.

L’imprecazione sarebbe la stessa di Stefano Bettarini e, in quella occasione, l’ex marito di Simona Ventura era stato squalificato senza mezzi termini: accadrà la stessa cosa a Vittorio?

Personalmente il pensiero di avere Vittorio fuori e Massimiliano ancora dentro mi fa venire i brividi: voi cosa ne pensate?

Ecco il video.

SE ELIMINANO VITTORIO PER LA BESTEMMIA DEVONO :

-ELIMINARE ALEX E PAOLO (annesso video) PER LA BESTEMMIA

– FIORDALISO PER LA FRASE RAZZISTA

– MASSIMILIANO

– ANITA PER LA PAROLA OMOFOBA ❤️#grandefratello

— Beatrice Luzzi queen🐍 64% (@lefrangiate) October 26, 2023