Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 è Nicolas Vaporidis! Dato per trionfatore ormai da settimane, la sua vittoria non ha causato grandi sorprese se non per lo stesso attore che aveva desiderato di poter giungere in finale insieme all’amico Edoardo Tavassi.

Vincitore Isola dei Famosi, classifica e percentuali

Prima di scoprire con quale percentuale Nicolas Vaporidis è stato incoronato vincitore dell’Isola dei Famosi 2022, ripercorriamo la serata con le varie eliminazioni, scoprendo così la classifica e le percentuali.

La puntata finale dell’Isola si è aperta con un televoto, quello che vedeva Mercedesz Henger e Nick Luciani in sfida. Ad avere la meglio è stata Mercedesz con il 72% dei voti, mentre Nick, con appena il 28% è stato eliminato classificandosi sesto.

Dopo aver vinto la prima sfida, la Henger ha deciso di mandare al televoto Luca Daffrè, che a sua volta ha scelto di portare in sfida con lui Maria Laura De Vitis, chiudendo il cerchio relativo alle presunte strategie della ragazza. L’ex di Brosio ha avuto la peggio venendo eliminata con il 74% e classificandosi così quinta.

Nuova sfida al televoto per il quarto classificato: Luca (scelto dalla vincitrice della prova, Carmen Di Pietro) vs Mercedesz. Questa volta per un soffio la Henger è stata eliminata con il 49% dei voti classificandosi quarta.

Carmen, Nicolas e Luca sono stati i naufraghi rimasti in gara fino alla fine. Messi al televoto, a passare all’ultima sfida decisiva sono stati Nicolas e Luca. L’attore ha vinto al televoto contro Carmen Di Pietro che ha totalizzato il 58% contro il 42% dell’amico, arrivando terza.

Ultima sfida per il vincitore dell’Isola: Nicolas ha ottenuto l’87% dei voti mentre Daffrè si è dovuto accontentare della medaglia d’argento con il 13%.