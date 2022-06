Nicolas Vaporidis vince l’Isola dei Famosi 2022. Luca Daffrè si è classificato in seconda posizione mentre Carmen Di Pietro ha conquistato il terzo posto dopo un confronto proprio contro il vincitore del reality show.

Nel corso della finale del reality show il quarto posto è andato a Mercedesz Henger. Quinta posizione per Marialaura De Vitis e sesto posto per Nick Luciani, eliminato subito dopo la chiusura del televoto settimanale.

Il vincitore si porta a casa il montepremi da 100 mila euro ma la metà sarà devoluta in beneficenza, come accadde nella passata edizione, mentre l’altra metà andrà nelle tasche di Nicolas.

La scheda

Classe 1981, Nicolas Vaporidis è un attore e produttore cinematografico di successo. Nel 2006 ha fatto sognare milioni di spettatori grazie al film che lo ha portato alla notorietà: Notte prima degli esami, che ha vinto oltre 40 premi in festival italiani e stranieri e ad ha ottenuto 10 candidature ai David di Donatello. Diviso tra cinema e teatro, ha inoltre partecipato a numerosi film e fiction di successo.

Oggi Nicolas vive tra Roma e Londra ed è diventato un imprenditore di successo, aprendo due diversi ristoranti nella capitale inglese, il menù proposto è quello di una cucina tipicamente romana.

Per la prima volta in un reality show, Nicolas questa volta dovrà affrontare un esame molto più complesso: la lotta alla sopravvivenza. Non sono la fame o i mosquitos a spaventarlo, ma la solitudine: non ama trascorrere del tempo con persone che non stima ed è per questo che spera di riuscire a convivere pacificamente con gli altri naufraghi.