Il cuore di Nicolas Vaporidis è tutt’altro che libero. In attesa della probabile vittoria dell’Isola dei Famosi, l’attore – che attualmente vive a Londra – si è innamorato di Ali, la sua “misteriosa” fidanzata.

Lo scorso aprile, nonostante Nicolas sia particolarmente attento alla sua privacy, si è sbottonato per via della malinconia che aveva preso il sopravvento:

Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere.