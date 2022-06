Nicolas Vaporidis, vincitore Isola dei Famosi: chi lo tallona, le previsioni

Chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022? Lunedì 27 giugno andrà in scena l’ultima puntata in onda su Canale 5 e scopriremo quale naufrago porterà a casa la vittoria in diretta dall’Honduras.

Vincitore Isola dei Famosi: quote e previsioni

I principali scommettitori (Snai, Sisal e Planet Win) non hanno dubbi ed eleggono Nicolas Vaporidis come trionfatore assoluto di questa 16esima edizione che ci ha regalato enormi soddisfazioni.

Le quote degli scommettitori danno la vittoria di Nicolas rispettivamente 1.30, 1.30 e 1.28. In seconda posizione compare Carmen Di Pietro quotata dalla Snai 3.50, da Sisal 3.75 e da Planet Win 3.65.

Staccati dai primi due compaiono Marialaura De Vitis, Luca Daffrè, Nick Luciani e Mercedesz Henger.

In apertura della puntata scopriremo subito chi avrà la meglio tra Nick Luciani e Mercedesz Henger, attualmente in nomination.

Successivamente si apriranno le danze della finale fino ad eleggere il vincitore dell’Isola dei Famosi dopo Awed che ha conquistato la prima posizione lo scorso anno ma sparito dal radar della TV (presentissimo, invece, sul web tra Youtube e Instagram).

Anche secondo voi sarà Nicolas Vaporidis il trionfatore assoluto dell’intera edizione? Fateci sapere il vostro punto di vista!