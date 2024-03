Grecia Colmenares, ospite di Verissimo, ha fatto il suo personale pronostico sul vincitore del Grande Fratello: ecco qual è il suo preferito per il trionfo del 25 marzo.

“Chi vincerà il Grande Fratello? Secondo me Giuseppe. Sì tifo per lui. È una persona buona”, ha svelato Grecia intervistata da Silvia Toffanin.

L’ex gieffina ha anche commentato la sua avventura nella Casa:

Grecia ha parlato pure di Marcelo, il padre di suo figlio Gianmarco:

Oggi Grecia è single:

Sono single da quattro anni. Ma sono felice. Non è che non ci siano persone che ti invitano a uscire, però visto che sono davvero sincera con me stessa, se quell’uomo non mi piace davvero, se non sento qualcosa, non sto con un uomo tanto per starci. Voglio stare con una persona che davvero mi piace, che voglio che stia davvero nella mia vita. Altrimenti niente.