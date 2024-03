Greta Rossetti piange ed entra in crisi dopo l’incontro con la madre: “Nessuno crede in me”, lo sfogo con Sergio

Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello sta vivendo un suo personale momento di forte crisi. Il tutto sarebbe stato generato dall’incontro con la madre, Marcella Bonifacio, avvenuto proprio nell’ultima puntata del reality. La donna, prima di approdare nella Casa in vista di una sorpresa alla figlia, aveva espresso le sue titubanze rispetto alla relazione nascente tra Greta e Sergio D’Ottavi.

Greta Rossetti, crollo dopo l’incontro con la madre

Marcella, mamma di Greta, non ha nascosto le sue perplessità rispetto alla relazione con Sergio, soprattutto dopo aver saputo del bacio tra i due. La donna lo ha considerato forzato, frutto di pressioni, ed ha sottolineato la grande confusione che starebbe vivendo la figlia, tanto da aggiungere:

E’ come se fosse l’ultimo uomo sulla faccia della terra. E’ normale, non ha altre scelte.

Il suo pensiero, giunto attraverso le sue storie su Instagram (il video in apertura), lo ha poi condiviso anche nel corso della puntata in diretta e proprio le sue parole avrebbero contribuito a mandare in crisi Greta.

L’ex tentatrice in queste ore si è sfogata sia con Massimiliano Varrese che con lo stesso Sergio. Il giudizio in generale sul suo conto ed anche sulla relazione con D’Ottavi l’avrebbe particolarmente condizionata, tanto da temere quello che potrebbe accadere una volta terminato il Grande Fratello. L’attore però, come riportato da IsaeChia.it

Sono le conseguenze del tuo essere pubblica. Puoi soffermarti su una critica costruttiva come quella di tua madre che ti ha detto aspetta un po’ di più che magari a casa c’è tuo nonno che ti osserva e può rimanere un po’ spiazzato. Però le emozioni a un certo punto… Non hai niente da recriminarti, sei stata tre mesi. Non ricadere sempre indietro nello schema della paura e del giudizio. Altrimenti o ti togli dai social o non fai più un programma televisivo o te ne sbatti. Siamo tutti sotto giudizio perché siamo pubblici. Tua mamma ha paura e vuole difenderti. E non le importa di apparire antipatica o cattiva, lei ti deve salvare. Quello è il suo imprinting, poi magari sbaglia… Servirà anche a lei questa cosa per capire chi stai diventando. Non hai fatto niente di male.

Greta, di contro, ha replicato di sentire il bisogno di avere al suo fianco persone in grado di appoggiarla in questo delicato momento. Parlando poi con Sergio ha fatto sapere cosa le fa più male:

Sai cosa mi fa tanto male? Sapere che non c’è nessuno che crede in me, in quello che c’è dentro il mio potenziale. Ho fatto il percorso cercando di dimostrare a mia mamma e agli altri che potevano credere in me. Che da sola ce la posso fare a raggiungere qualcosa. Non hanno creduto nella mia persona e nel mio potenziale. So di essere una persona fantastica ma lo so solo io e nessun altro, è brutto. Cosa devo fare per far sì che credano in me? Spero di non deluderti.