Il vincitore di Bake Off Italia 2022 è Davide Merigo! Unico finalista uomo tra i quattro concorrenti giunti in finale, Davide ha avuto la meglio su Ginevra Castaldi, Margherita Cracco e Chiara Chiasso, conquistando la giuria del programma di Real Time.

Davide Merigo è il vincitore di Bake Off Italia 2022

In qualità di vincitore di Bake Off Italia, Davide si è portato a casa 50 chili di cioccolato ed un corso professionalizzante In Cibum tenuto da rinomati maestri pasticceri.

Davide non era tra i preferiti alla vittoria, e con il suo trionfo ha spiazzato un po’ tutti. Poco prima della finale aveva detto: “Sono entrato da architetto ed esco come architetto del gusto”.

La prima eliminata nel corso della finale è stata Ginevra, mentre Margherita è uscita dopo la prova tecnica. La gara ha visto quindi la sfida conclusiva per la vittoria tra Chiara e Davide, fino al trionfo di Merigo.

Chi è Davide Merigo

Davide, 38 anni da Puegnago del Garda (Brescia) vive con la compagna e fa l’architetto. Il suo lavoro gli va stretto e vorreb­be combinarlo con la pasticceria a tempo pieno. Per farlo, ha un progetto con­creto in cantiere: la costruzione di un b&b in cui vivere e poter servire i suoi dolci. La pastic­ceria per Davide è la sua casa e Bake Off Italia l’occasione per cos­truirla.