Finalisti Bake Off Italia 2022 e vincitore: nomi e schede concorrenti in gara

Siamo giunti alle battute finali di Bake Off Italia 2022 e stasera 2 dicembre conosceremo il vincitore tra i finalisti giunti fino a questo punto della gara. Ma chi sono i concorrenti ancora in gara? Sono rimasti in quattro a contendersi il titolo di miglior pasticcere amatoriale d’Italia ma solo uno sarà incoronato vincitore indiscusso della decima edizione del programma di Real Time. Di seguito i nomi e le schede dei finalisti di Bake Off Italia 2022.

Finalisti Bake Off Italia 2022: chi sarà il vincitore della decima edizione?

Uno tra Chiara, Davide, Ginevra e Margherita sarà il vincitore di Bake Off Italia 2022. Questa sera conosceremo il nome ufficiale, ma nel frattempo diamo uno sguardo alle schede dei finalisti giunti fino all’ultima puntata del programma di Real Time.

Chiara (25 anni – Castel Viscard­o, TR) è un’infermiera. La sua passione per la pasticceria nasce con i lievitati e prosegue con le torte classiche, che prepara con le uova del suo pollaio e le marmellate del pi­ccolo frutteto che cura con la nonna. Con il fidanzato Franc­esco condivide la passione per i viag­gi in moto. La pasti­cceria per lei è un momento di condiv­isione di amore e fe­licità.

Davide (38 anni – Puegnago del Garda, BS) vive con la compagna e fa l’architetto. Il suo lavoro gli va stretto e vorreb­be combinarlo con la pasticceria a tempo pieno. Per farlo, ha un progetto con­creto in cantiere: la costruzione di un b&b in cui vivere e poter servire i suoi dolci. La pastic­ceria per Davide è la sua casa e Bake Off Italia l’occasione per cos­truirla.

Ginevra (28 anni – Napoli­), vive con la madre, al momento si è presa un anno sabbatico per cercare la sua vera strada. La pas­ticceria per lei è casa perché le dà felicità, ma allo st­esso tempo, è un sog­no ancora tutto da realizzare. Bake Off Italia è l’occasione giusta per scoprire se questo desiderio può trasformarsi in re­altà.

Margherita (19 anni – Valdagno, VI) vive a Milano dove frequenta l’univer­sità di moda. Nel te­mpo libero non fa al­tro che studiare, documentarsi e prep­arare dolci, sentend­osi così a metà stra­da tra queste sue grandi passioni. Per lei sia i dolci che i vestiti hanno una storia da racco­ntare. La pasticceria per Margherita è casa perché è un luogo che la fa star bene.