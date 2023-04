Cambiamenti in atto in quel di Verissimo. Cresce l’attesa in vista della puntata della prossima domenica, quando il salotto pomeridiano di Silvia Toffanin aprirà la porte all’amica Ilary Blasi. E’ quanto anticipa in un nuovo articolo il portale TvBlog.it. Per la conduttrice dell’Isola dei Famosi, sarà la prima intervista dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti.

Verissimo, da Ilary Blasi al GF Vip: i prossimi ospiti

Nella sua ultima intervista a Verissimo, Ilary Blasi difendeva con forza il suo matrimonio con Francesco Totti, salvo poi annunciare poco dopo la rottura definitiva. Quasi certamente, in occasione del suo ritorno nella trasmissione di Canale 5, Ilary Blasi parlerà della sua attuale situazione sentimentale, ma non possiamo dirlo con certezza dal momento che l’intervista non sarebbe ancora stata registrata.

Oltre a Ilary Blasi, nella puntata di domenica di Verissimo ci sarà spazio anche per un’altra importante ospitata, quella dell’ex segretario particolare di Joseph Ratzinger, padre Georg Gänswein. Si tratta della prima volta di don Georg nello studio di Verissimo.

A proposito della trasmissione di Silvia Toffanin, sempre TvBlog annuncia un altro importante cambiamento, questa volta relativo al GF Vip. Si era infatti parlato della volontà di “oscurare” in qualche modo i volti che avevano preso parte alla passata edizione del reality. A quanto pare però la situazione potrebbe cambiare, come si legge sul sito televisivo:

Un primo importante segnale, in questo senso, arriva dal fatto che nelle prossime settimane tra gli ospiti del programma del pomeriggio del weekend di Canale 5 è previsto che ci sia Milena Miconi, reduce proprio dalla partecipazione al discusso reality show. La Miconi, arrivata ad un passo dalla finale, non sarà l’unica a ricevere l’invito della Toffanin. Dal reality condotto da Alfonso Signorini, infatti, è molto probabile che a Verissimo nell’immediato futuro torni l’opinionista Sonia Bruganelli (come fatto dalla collega Orietta Berti pochi giorni fa).

Un segnale di apertura?