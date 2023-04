Nikita Pelizon, a poco più di una settimana dalla fine del GF Vip che l’ha decretata vincitrice assoluta della settima edizione, ha vuotato il sacco su una serie di questioni accadute proprio in questi mesi di messa in onda. Lo ha fatto rispondendo alle domande dei follower su Instagram.

Nikita parla della mancata ospitata a Verissimo

Verso la fine dell’edizione del GF Vip, Pier Silvio Berlusconi si sarebbe reso conto che alcune cose andavano cambiate, e così è stato. Anche dopo però, la decisione del vertice di Mediaset è andata a scapito dei Vipponi giunti fino alla fine del programma, compresa Nikita Pelizon.

La vincitrice, infatti, non è stata invitata in alcuna trasmissione Mediaset per parlare della sua vittoria, compreso il programma Verissimo. Ma come ne pensa della mancata ospitata?

Penso che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no.

Una frecciatina a chi, tra i Vipponi, si sarebbe distinto per negatività. Le stesse persone che poi, ad oggi, non le avrebbero mai chiesto scusa per il loro atteggiamento.

Parlando poi dei rapporti nati nella Casa del GF Vip, oltre a quello con Ginevra Lamborghini, Nikita ha parlato anche dell’amicizia con Antonella ed ha spiegato di aver chiarito con George Ciupilan. Cosa ne pensa invece della “cotta” per Luca Onestini?